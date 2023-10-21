شاهد بالفيديو.. صراع على الهواء بين حسناء لبنانية وفتاة من جنوب السودان على الناشط السوداني المثير للجدل جوان الخطيب.. اللبنانية تطلب الزواج منه والجنوبية تهددها وتحذرها





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار ضجة واسعى على السوشيال ميديا وذلك بعد ساعات من نشره.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الناشط السوداني المثير للجدل جوان الخطيب, وهو في مكالمة فيديو عبر التطبيق الشهير “تيك توك”.

https://www.facebook.com/reel/797298592192665?mibextid=B7JvUZ

وظهرت فتاتين في المكالمة التي أدارها الخطيب, حيث ظهرت في بداية المقطع فتاة لبنانية حسناء طلبت منه الزواج حسبما كشف خلال حديثه.

وبعد لحظات اقتحمت اللايف صديقته الجنوب سودانية إسراء, والتي قامت بتحذير الفتاة اللبنانية وهددتها بالابتعاد عن جوان, في مقطع أثار سخرية المتابعين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين