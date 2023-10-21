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شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تثير ضجة غير مسبوقة.. تقدم فاصل من الرقص الفاضح وتهز “صدرها” بطريقة مثيرة خلال حفل بالقاهرة وساخرون: (يا ناس مصر أمسكوا البنات ديل فكوا العرش كلو)

2023/10/21

أثارت فتاة سودانية ضجة اسفيرية غير مسبوقة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قامت الفتاة بتقديم فاصل من الرقص الفاضح خلال حفل سوداني بالعاصمة المصرية القاهرة.

الفتاة التي تعرضت لانتقادات حادة قامت بإثارة المتابعين بعد أن قامت بهز “صدرها” بطريقة مثيرة, وكتب أحد المعلقين (يا ناس مصر أمسكوا البنات ديل فكوا العرش كلو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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