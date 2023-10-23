بالصور.. المباحث تلقي القبض على أخطر معتادي سرقات الدراجات الهوائية بالمناقل

تمكنت مباحث شرطة محلية المناقل من القبض على أخطر معتادي السرقات تخصص في سرقة الدراجات الهوائية.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة شرطة بأن أقسام دائرة الاختصاص تلقت عدد من البلاغات يفيد اصحابها بسرقة درجاتهم الهوائية.

على الفور تم تشكيل فريق ميداني متخصص تحت إشراف مدير شرطة المحلية وقيادة رئيس قسم مباحث المناقل، وتوصل فريق البحث بان وراء ارتكاب وقائع السرقة (ب ،م) ويعد المتهم من أخطر معتادي السرقات ومطلوب في عدة بلاغات، فتم وضع كمين محكم أسفر عن القبض عليه وهو يستقل احد الدرجات الهوائية المسروقه مدون فيها بلاغ بالرقم ١٨٤٢ تحت المادة ١٧٤ بتاريخ ٥/١٠/٢٠٢٣ وبالتحري أقر المتهم بإرتكابه عدة وقائع ، تم اتخاذ مايلزم من اجراءات قانونية حياله بدائرة الاختصاص.

المكتب الصحفي لشرطة السودان