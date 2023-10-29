شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة.. صديق المطربة مروة الدولية المثير للجدل “وزة” يقتحم حفل للفنانة سميرة دنيا ويقدم معها فاصل من الرقص المثير على أنغام (الهجروك عليا) والفنانة تتفاعل: (انتو ما عندكم حرب؟)





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة بعد نشره على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول صديق الفنانة مروة الدولية المثيرة للجدل “وزة” وهو يقتحم المسرح الذي كانت تغني فيه الفنانة الكبيرة سميرة دنيا بالعاصمة المصرية القاهرة.

ودخل “وزة” في وصلة رقص مع الطربة الملقبة بالست, أثناء تقديمها لوصلة غنائية على أنغام أغنية “الهجروك عليا” وسط تفاعل الجمهور الحاضر وهو ما دفع الفنانة للمازحة الحاضرين (انتو ما عندكم حرب؟)

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين