شاهد بالفيديو.. بقيادة منال البدري وتوتة عذاب.. مطربات سودانيات يتجمعن في جلسة خاصة بالقاهرة ويغنين ويرقصن بشكل مثير ومتابعون: (فك العرش على أصوله في مصر)





نشرت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية وتمت مشاركته على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مطربات سودانيات يغنين ويرقصن خلال جلسة خاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.

https://www.facebook.com/reel/178277048666547

المطربات بقيادة الفنانة منال البدري وتوتة عذاب ونون عبد السلام تفاعلن في الرقص على أنغام إحدى أغنيات الفنانة منال البدري وسط سخرية المتابعين, حيث كتب أحدهم (فك العرش على أصوله في مصر).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين