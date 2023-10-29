إتحاد المكفوفين بالقضارف يحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء





نظم اتحاد المكفوفين القومي بالولاية بالتعاون مع جمعية المرأة ذات الإعاقة ومنظمة تنمية المعاقين العالمية (ADD) بساحة سوق القضارف العمومي اليوم، احتفالا باليوم العالمي للعصا البيضاء بحضور والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب والمدير التنفيذي لبلدية القضارف وعدد من المسؤولين بالبلدية .

وأكد والي القضارف المكلف لدى مخاطبته الاحتفال أهمية نشر ثقافة إستخدام العصا البيضاء لذوي الإعاقة البصرية، مجددا عزم حكومة الولاية على تنفيذ العديد من البرامج والانشطة التي من شأنها خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مشيدا بجهود منظمة تنمية المعاقين العالمية ومنظمة زوا في هذا الجانب .

من جهته أشار المدير التنفيذى للبلدية الى العديد من الأنشطة التي ترعاها البلدية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم والعمل على ما يعينهم في الحصول على سبل كسب العيش .