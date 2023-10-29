اليونيسيف تعتزم افتتاح مراكز التعليم الآمن بسنار





أشاد وزير التربية والتوجيه المكلف بولاية سنار الأستاذ بابكر محمد سر الختم بحجم الدعم الذي ظلت تقدمه منظمة اليونيسيف للتعليم بولاية سنار .

جاء ذلك خلال الإجتماع المشترك بمقر وزارة التربية بسنجة مع وفد منظمة اليونيسف.

وأكدت منظمة اليونيسيف مواصلة دعمها للعملية التعليمة بولاية سنار في كافة المحاور ذات الصلة بالتعليم.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء بوزارة التربية والتوجيه الأستاذ صلاح آدم عبدالله أن الإجتماع بحث عدة جوانب داعمة للتعليم بالولاية في مختلف الأنشطة والمشروعات من بينها فتح مراكز التعليم الآمنة.

وقال خالد موسى محمود مدير منظمة اليونيسيف قطاع سنار والنيل الأزرق إن الاجتماع أمن على فتح عشرة مراكز للتعليم الآمن في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد .

وأوضح خالد أن مراكز التعليم الآمنة الهدف منها مواصلة الأنشطة التعليمية وعدم خلق مسافات متباعدة في التعليم بسبب الحرب.

وأضاف مدير منظمة اليونيسيف أن برنامج المراكز الآمنة سيستمر حتى بعد فتح المدارس.

من جهتها قالت المدير التنفيذي لمنظمة الامل (هوب) الشريك الوطني المنفذ لانشطة اليونيسيف عائشة أحمد حسن إن برنامج المراكز الأمنة الممول من اليونيسف سيُنفذ بمحليتي سنجة وسنار وسيشمل فيما بعد محليات السوكي، ابوحجار، والدندر.