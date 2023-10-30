شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل سوداني حفل بالسعودية.. مواطنون باكستانيون يدخلون في وصلة رقص هستيري على أنغام الأغنية السودانية (الجدي)





أثار مقطع فيديو متداول على السوشيال ميديا السودانية ضحكات المتابعين وحظي بمشاهدات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مواطنون من باكستان وهم يشاركون أصدقاء سودانيون الأفراح خلال حفل سوداني أقيم بالمملكة العربية السعودية.

وتفاعل الباكستانيون مع أغنية “الجدي” التي تغنى بها مطرب الحفل, ودخلوا في وصلة رقص هستيري مع أصدقائهم السودانيون في لقطة أثارت ضحكات واعجاب المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين