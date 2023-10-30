الإرصاد السودانية: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة بشقيها وأمطار ببعض الولايات من بينها الخرطوم





توقعت هيئة الارصاد الجوية في نشرتها اليوم الاثنين ان تنخفض درجات الحرارة الكبرى والصغرى انخفاضا طفيفا في شمال البلاد وشمال الاواسط، بينما ستوالي ارتفاعها الطفيف في بقية انحاء البلاد.

كما تنبأت بهطول امطار خفيفة في عدد من الولايات : شرق الخرطوم، القضارف، سنار، الجزيرة، النيل الابيض، شمال وجنوب كردفان.

كما تنبأت بهطول امطار متوسطة في ولايتي ساحل البحر الاحمر والنيل الازرق.

سجلت اعلي درجة حرارة بالبلاد ليوم امس (41،5) درجة في مدينة كريمة، وادناها (21) درجة في ودمدني .