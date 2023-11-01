



هل كان الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي وهو يسهل الدعم الإماراتي لمليشيات آل دقلو، يتوقع أن هدف المليشيا سيتغير من الخرطوم إلى الحدود الشرقية لتشاد في دارفور؟

– لا أظن.

تشاد سهلت إمداد المليشيا على أن الحرب في الخرطوم وليست في دارفور. كل حلفاء وداعمي المليشيا وحتى المحايدين جميعهم كانوا يتكلمون وكأن هذه الحرب ستبقى في الخرطوم وأنهم في منأى عنها، وأحد قيادات الإدارة الأهلية قال للناس في دارفور أن يستعدوا لاستقبال اللاجئين من الخرطوم!

ربما لم يفكروا إطلاقاً في احتمالية هزيمة الدعم السريع في الخرطوم.

هل يجب أن نسأل محمد كاكا من الآن لقيت المعاملة كيف؟ أم ننتظر حتى يسأله الجنجويد؟

حليم عباس

