شاهد بالفيديو.. خلال بث مباشر.. هجوم ناري من الناشط أبو رهف وإحدى السيدات على صلاح سندالة بسبب مساندته للدعم السريع والأخير يطلق ضحكته الساخرة ويهرب





شن الناشط السوداني المعروف خالد أبو رهف, هجوم قوي على الناشط المعروف صلاح سندالة وذلك بعد التقى به في بث مباشر عبر تطبيق “تيك توك”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن هجوم أبو رهف على سنداولة سببه مساندة الأخير لقوات الدعم السريع في حربها ضد القوات المسلحة الدائرة الآن.

وطالب أبو رهف, صلاح سندالة بترك ضحكته الساخرة والتي اسماها بــ(المايصة), قبل أن تقتحم إحدى الناشطات “لايف” آخر وتهاجم سندالة بقوة.

من جانبه فقد اكتفى صلاح سندالة, وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين بإطلاق ضحكته الساخرة والشهيرة ومغادرة البث المباشر, وسط هتاف أبو رهف (كبرا كبرا بالباب الورا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين