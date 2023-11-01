مداراتمنوعات

شاهد بالفيديو.. الراقصة السودانية المثيرة للجدل آية أفرو: (أنا جاهزة أمشي أرفه على ناس غبيرة المساكين ديل) وناشر المقطع يرد عليها بطريقة ساخرة

2023/11/01

سخر أحد النشطاء على تطبيق “تيك توك” الشهير من المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية المثيرة للجدل آية أفرو.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام الناشط بمشاركة مقطع فيديو رد من خلال أفرو على الهجوم الذي تعرضت له بعد حضورها افتتاح مطعم سوداني بحي غبيرا بالعاصمة السعودية الرياض.

https://www.facebook.com/reel/838398474439057?mibextid=kcDB8O

وقالت أفرو في حديثها الذي وجد سخرية واسعة (أنا جاهزة أمشي أرفه على ناس غبيرة المساكين ديل) الناشط من جانبه فقد رد على آية أفرو بضحكة طويلة وساخرة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/11/01