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إنجاز أمني كبير بشندي ضبط أسلحة وأجهزة إتصال ثريا ومركبات
حققت شرطة محلية شندي “قسم شرطة قندتو” إنجازا أمنيا كبيرا بمنطقة الجبل الأزرق
وتعود تفاصيل الإنجاز إلى عثور القوة بقيادة ضابط وأثناء قيامها بتمشيط منطقة النقعة والمصورات على لوري هينو ZS وعربة بوكس دبل كاب ماركة تندرا بمعية متهمان إثنان عثر بحوزتهما على جهازي إتصال بالأقمار الصناعية “ثريا” وسلاح إم 16.
عقب ذلك قامت القوة بالتنسيق مع إستخبارات قيادة الفرقة الثالثة مشاة وتم تسليمهم المتهمين والمعروضات للإختصاص النوعي حيث يشتبه في تعاون المتهمان مع مليشيا الدعم السريع المتمردة.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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