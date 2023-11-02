دعوات للتحذير من اللحوم مثل السجائر.. لماذا؟





على غرار عبوات السجائر، دعا علماء إلى وضع رسومات تحذيرية على منتجات اللحوم في المتاجر، للتحذير من مخاطر اللحوم على الصحة والمناخ.

وذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية أن علماء من جامعة دورهام البريطانية أجروا دراسة شملت 1001 شخص، لبحث سبل الحد من تناول اللحوم.

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ووفقا للدراسة، قللت تحذيرات من تفشي الأوبئة تم وضعها على عبوات اللحوم، من استهلاك اللحوم بنسبة 10%، مقابل 8.8% للتحذيرات الصحية، و7.4% للتحذيرات المناخية.

وقال مؤلف الدراسة، الدكتور جاك هيوز: “الملصقات التحذيرية تقلل من التدخين وتناول الكحوليات، لذا فإن استخدامها على اللحوم يمكن أن يقلل من استهلاكها”.

ويأمل “هيوز” في أن تساهم هذه الإجراءات في التقليل من استهلاك اللحوم بشكل ملحوظ، بما ينعكس إيجابيًا على قضايا الصحة والمناخ الأكثر إلحاحًا.

وربطت دراسات سابقة بين استهلاك اللحوم وخطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، لقدرتها على زيادة الالتهاب في الجسم.

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