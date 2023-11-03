شاهد بالصورة والفيديو.. على أنغام (عشا البايتات) حسناء سودانية تقدم فاصل من الرقص بــ(البجامة) وتكشف “ذراعها” بطريقة مقصودة وساخرون: (الدعامة خلوهم أمسكوا بنات التيك توك)





أثارت فتاة سودانية ضجة واسعة وذلك بعد نشرها مقطع فيديو تسبب في غضب الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن مقطع الفيديو الذي تم نقله على مواقع التواصل الاجتماعي من تطبيق “تيك توك” الشهير أظهر فتاة سودانية حسناء وهي تتمايل في الرقص.

https://www.facebook.com/reel/1515880415617637?mibextid=kcDB8O

الفتاة التي وصفها المتابعون بالحسناء ظهرت بالبجامة وهي تتمايل في الرقص على أنغام أغنية الفنانة آسيا بنة (عشا البايتات أخوك يا بنية).

ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين فإن الفتاة لم تكتفي بالرقص المثير, وزادت على ذلك بكشفها عن ذراعها للجمهور الذي أبدي غضبه من تصرفها, حيث علق أحدهم (الدعامة خلوهم أمسكوا بنات التيك توك).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين