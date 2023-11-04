الإرصاد: درجات الحرارة بشقيها تحافظ على قيمها وأمطار خفيفة في الخرطوم والولايات





توقعت هيئة الإرصاد الجوية السودانية في نشرتها ليوم السبت أن تحافظ درجات الحرارة الكبرى والصغرى على قيمها في جميع أنحاء البلاد.

وأبانت ان الفرصة سانحة لهطول امطار خفيفة الى متوسطة في عدد من الولايات البحر الاحمر، نهر النيل، كسلا، القضارف، الخرطوم، الجزيرة، سنار والنيل الازرق.

في حين سجلت أعلى درجة حرارة بالبلاد يوم أمس (39,2) درجة في مدينة النهود وأدناها (18) درجة في رشاد.

ومن المتوقع ان تسجل أعلى درجة حرارة ظهر اليوم (39) درجة بمدن كسلا، الدويم والنهود، وادناها (19) درجة صباح الغد في مدينة رشاد.