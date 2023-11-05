شاهد.. الشاب السوداني “عزيز” يظهر في لحظات رومانسية مع كفيلته الحسناء التي تزوجها.. يغازلها ويشم شعرها ويقول: (دعهم يثرثرون عنك فقط استمر في التألق)





تداولت صفحات عربية وسودانية تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو حمل لقطات وجدت اهتمام المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن اللقطات للشاب “عزيز” والذي قيل أنه سوداني وتزوج من كفيلته الحسناء أمل القرشي.

https://www.facebook.com/reel/1011313243495591?mibextid=kcDB8O

وظهر عزيز في اللقطات التي قام بتجميعها وهو في لحظات رومانسية مع زوجته أمل, حيث قام بشم شعرها في لقطات أثارت اهتمام المتابعين.

ونشر عزيز, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين بعض الحكم مع صور زوجته أبرزها (دعهم يثرثرون عنك فقط استمر في التألق).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين