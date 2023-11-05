الحكم السوداني “شانتير” يدير نهائي السوبر الأفريقي بين الوداد وصن داونز وجمهور مواقع التواصل يعبر عن اعجابه: (انجاز كبير ومبروك يا عريس)





كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الحكم السوداني الدولي محمود علي (شانتير) لإدارة مباراة ذهاب نهائي الدوري الإفريقي التي تجمع بين فريقي الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي الأحد المقبل بالدار البيضاء.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قابل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان قرار الاتحاد الأفريقي بإسناد النهائي لشانتير بسعادة كبيرة.

متابعي الحكم محمود الذي أكمل مراسم زواجه قريباً قدموا له التهانئ ووصفوا إدارته لنهائي السوبر بالإنجاز التاريخي, حيث علق أحد المتابعين: (انجاز كبير ومبروك يا عريس).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين