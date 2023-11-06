مبارك أردول ينعي كمال الجزولي

كتب القيادي في الكتلة الديمقراطية مبارك أردول:

رحم الله الاستاذ القدير كمال الجزولي – المحامي، فقد تعرفت عليه عن قرب عندما كنا في مفاوضات اديس ابابا ٢٠١٢-٢٠١٩م، رجلاً دقيقاً ومثقفاً ومرتباً في كتاباته وملامحظاته، يثري النقاش بموضوعات حيوية ويجاهر باراء قوية، فهو سياسي من طراز فريد ومحامي جدير واديب وشاعر وكاتب مميز، فقده فقد مكتبة علمية متحركة.

الا رحمه الله واسكنه فسيح جنانه وغفر له وتعازينا القلبية الصادقة لاسرته وأصدقائه ورفاقه ، ولابنه أبي .