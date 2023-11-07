خبير يكشف عن تهديد داخلي مخيف لزيلينسكي يصل إلى حد الانقلاب





كشف مساعد نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق، ستيفن بريان، أن رئيس المخابرات الأوكرانية، كيريل بودانوف، يشكّل تهديدًا حقيقيًا للرئيس الأوكراني الحالي، فلاديمير زيلينسكي، ويمكن أن يقود مؤامرة من الجنرالات ضد الرئيس من أجل تحقيق السلام مع روسيا.

وكتب بريان على مدونته الخاصة المتخصصة بالأسلحة و الشؤون الاستراتيجية: “إذا كان هناك تهديد حقيقي لزيلينسكي، فهو يأتي من بودانوف، وأي تحالف بينه وبين الجنرالات الأوكرانيين”.

واعتبر بريان أن مديرية المخابرات العسكرية في وزارة الدفاع الأوكرانية وجهاز الأمن الأوكراني، عنصران مهمان في أي تغيير للسلطة في أوكرانيا.

ولفت الخبير إلى أنه يمكن للمتآمرين إجبار زيلينسكي على الدخول في مفاوضات سلام مع روسيا، أو استبداله برئيس آخر.