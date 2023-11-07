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رئيس وأعضاء مجلس السيادة ينعون الكاتب والصحفي هاشم كرار
ينعى رئيس وأعضاء مجلس السيادة عند الله تعالى ، المغفور له بإذن الله الكاتب والصحفي هاشم كرار والذي وافاه الأجل المحتوم بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد صراع طويل مع المرض.
ومجلس السيادة إذ ينعاه، إنما ينعى للشعب السوداني كاتبا وصحفيا لا يشق له غبار . حيث يعد الراحل واحد من أفذاذ الصحفيين الذين قضوا سنوات عديدة في خدمة السلطة الرابعة. إتسمت بالمهنية والشفافية، وكانت حافلة بالعطاء.
لقد كان الفقيد مثالا ناصعا للصحفي الملتزم بمهنيته وقضايا وطنه داخل وخارج السودان. ألا رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنا لله وإنا إليه راجعون.
إعلام مجلس السيادة الانتقالي
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