رئيس وأعضاء مجلس السيادة ينعون الكاتب والصحفي هاشم كرار





ينعى رئيس وأعضاء مجلس السيادة عند الله تعالى ، المغفور له بإذن الله الكاتب والصحفي هاشم كرار والذي وافاه الأجل المحتوم بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد صراع طويل مع المرض.

ومجلس السيادة إذ ينعاه، إنما ينعى للشعب السوداني كاتبا وصحفيا لا يشق له غبار . حيث يعد الراحل واحد من أفذاذ الصحفيين الذين قضوا سنوات عديدة في خدمة السلطة الرابعة. إتسمت بالمهنية والشفافية، وكانت حافلة بالعطاء.