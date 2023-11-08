أكره هذه الكلمة.. سر صادم وراء عدم إنجاب إليسا حتى الآن!!





أثارت الفنانة إليسا حالة من الجدل الواسع بسبب تصريحاتها عن عدم انجابها أطفال والسبب وراء ذلك حيث ردت بقوة على هذا الأمر عبر برنامج “هيب هوب” على هامش تواجدها فى موسم الرياض.

وقالت إليسا: أنا أكره هذه الكلمة أن لابد من انجاب أطفال لترعاكى فى الكبر وانا ضد هذه الموروثات القديمة غير المنطقية لان هناك الكثير من الناس الذين يتمتعون بوجود أبناء لديهم ولكن لم يرعوهم فى الكبر وليسوا سند لهم.

شاركت النجمة اللبنانية إليسا صورة جديد لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال حضورها على حفل عشاء بمناسبة افتتاح موسم الرياض 2024، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

صدى البلد