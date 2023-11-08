تمرين وطن 2023 يقيس الاستجابة لحالات الطوارئ في قطر





أكد المقدم الركن عبدالله محمد الهيل، مدير إدارة العمليات المركزية بمركز القيادة الوطني القطري NCC أن تمرين وطن في نسخته الثالثة لعام 2023 يعد تمريناً مكملاً لتمرين وطن 2021 من حيث الجاهزية والأهداف والتي تسعى إدارة العمليات من خلاله لتحقيق الجاهزية وأهداف التنظيم من ناحية الاستعداد للاستجابة لحالات الطوارئ.

وقال المقدم الهيل – في تصريحات لتلفزيون قطر – إن إدارة العمليات المركزية هي الإدارة المنسقة لتنسيق جميع الجهات المشاركة العسكرية والمدنية، مشيراً إلى أن الإدارة تقوم باستقبال بلاغات الجمهور .

من جانبه، قال السيد صالح المقارح المري، مساعد المدير التنفيذي للفعاليات وخطط الطوارئ بمؤسسة حمد الطبية إن أحد أهداف التمرين ، التأكد من فعالية الخطط في حال الحوادث الكبرى، لافتاً إلى أن الحادث الكبير فيه أكثر من 400 مصاب وهناك جهات لتقييم لاستجابتنا وتقرير ودروس مستفادة ونطور منها في المستقبل .

الشرق القطرية