شاهد بالصورة.. وسط سخرية غير مسبوقة على مواقع التواصل.. شاب “ناعم” يحمل السلاح وينضم لقوات الدعم السريع ومتابعون: (الحكاية انبشقت..دا جاز ولا بنزين؟) وفتاة تسخر: (كان كدة اشيل المفراكة وانزل الميدان)





حظيت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بسخرية غير مسبوقة من قبل الجمهور والمعلقين على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهرت الصورة شاب “ناعم” وهو يحمل السلاح ويرتدي الزي الرسمي لقوات الدعم السريع.

وسخر المئات من انضمام الشاب لقوات حميدتي التي دخلت في حرب منذ أبريل الماضي ضد القوات المسلحة السودانية بالعاصمة الخرطوم.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد كتب أحدهم: (الحكاية انبشقت..دا جاز ولا بنزين؟) وردت عليه فتاة ساخرة: (كان كدة اشيل المفراكة وانزل الميدان).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين