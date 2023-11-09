شاهد بالصور.. الفنانة عشة الجبل تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة وتقول: (القروش اللميتها من الغناء ما كنت بحلم بيها) وساخرون: (النصيحة صدقتي يا قونة)





فاجأت الفنانة السودانية الضجة عشة الجبل جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة خطفت بها الأضواء.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الجبلية خلال جلسة تصوير بأحد الفنادق بالعاصمة المصرية القاهرة التي تقيم فيها هذه الأيام.

ونقلت صفحات تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي صور الفنانة مع تصريحات نسبت إليها قالت فيها: (القروش اللميتها من الغناء ما كنت بحلم بيها).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين سخر من تصريحات المطربة الضجة, وكتب أحدهم معلقاً: (النصيحة صدقتي يا قونة)

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين