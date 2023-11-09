بالصور.. حسناء الإعلام السوداني الريان الظاهر تخطف الأضواء داخل إستاد حمد الدولي بعد ظهورها وهي تشاهد مباراة الدحيل القطري والنصر السعودي





خطفت نجمة النيل الأزرق ومراسلة قناة العربية في السودانية المذيعة الريان الظاهر الأضواء من داخل إستاد خليفة الدولي بقطر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد حرصت المذيعة الملقبة بحسناء الإعلام السوداني والمعروفة بحبها وعشقها لكرة القدم على مشاهدة مباراة الدحيل القطري والنصر السعودي في بطولة دوري أبطال أسيا.

ورصدت عدسة المصور الصحفي متوكل محمد “كولا” تفاعل نجمة النيل الأزرق مع أحداث المباراة من داخل الاستاد وظهرت الريان وهي تحمل “تشيرت” النصر السعودي الذي يلعب ضمن صفوفه لاعبها المفضل البرتغالي كرستيانو رونالدو.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين