شاهد بالفيديو.. بعد مشاهدتها مقطع لعروسين يتبادلان الأحضان.. فتاة سودانية تبحث عن الزواج (كلام زي دا بخليني انتحر..دايرين العرس لكن العريس وين؟)





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو طريف حظي بمشاركات ومشاهدات عالية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة سودانية تشكو من الجفاف العاطفي وذلك بعد مشاهدات مقطع فيديو لعروسين يتبادلان الأحضان واللحظات الرومانسية.

وشكت الفتاة التي وجد حديثها سخرية واسعة: (كلام زي دا بخليني انتحر.. قراية ما نافعة وقعاد في البيت ما نافع دايرين العرس لكن العريس وين؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين