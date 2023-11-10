وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لقمة الرياض





شاارك وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق اليوم في اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول العربية المنعقد في الرياض للتحضير للقمة العربية الطارئة التي تعقد يوم غد بمشاركة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على رأس وفد السودان للقمة والقمة الإستثنائية بشأن القضية الفلسطينية بطلب من المملكة العربية السعودية الرئيس الحالي لمنظمة التعاون الإسلامي.

وصرح وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق لسونا، إن الاجتماع أجاز بعد مداولات استمرت منذ الصباح الي ما بعد صلاة العشاء، مشروع البيان الختامي للقمة الذي يصادق عليه الملوك والرؤساء في القمة.

وقال السفير إن مشروع القرار أكد إدانة الدول العربية كافة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في حربها على القطاع.

ودعا البيان مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسئولياته وإتخاذ قرار فوري وملزم لوقف الحرب والزام إسرائيل بإحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وطالب المجلس بعمل ما ينبغى عمله لإيقاف تهجير حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني من شمال قطاع غزه إلى جنوبه.

وقال وزير الخارجية المكلف أن مشروع البيان رفض اي محاولة للنقل الجبري أو الفردى أو الجماعي أو التهجير القسرى. أو النفي للشعب الفلسطيني.

وأوضح ان البيان تضمن حوالى 26 فقرة كلها تحمل لغة قوية ومشددة تجاه العدوان الإسرائيلي وانتقل من مرحلة الإدانة إلى مرحلة مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص باجبار إسرائيل على تنفيذ التزاماتها بصفتها قوى قائمة بالاحتلال ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية التي تكرس الاحتلال.

وأوضح علي الصادق أن مشروع البيان أكد على محكمة الجنايات الدولية بضرورة البدء بالتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بمآ فيها القدس الشرقية في إشارة إلى إدانة الاعتداء الإسرائيلي على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وذكر السفير أن البيان ادان التصريحات المتطرفة لعدد من الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمآ فيها التهديد بإستخدام السلاح النووي وتهديد لبنان باعادته إلى العصر الحجري.

ودعا البيان إلى تكاتف الدول العربية وجهود المجتمع الدولي من أجل إطلاق عملية جادة تتضمن تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.