إنطلاق البث الرسمي لسيرفرات كوش سات للبث التلفزيوني الرقمي في السودان





أعلن الدكتور شهاب يوسف علي المدير الإقليمي لسيرفر كوش سات IPTV عن تدشين واطلاق البث الرسمي للسيرفر في تمام الساعة الحادية عشر وأحد عشر دقيقة في اليوم الحادي عشر من شهر نوفمبر 2023م.

وأوضح الدكتور شهاب في تصريحات صحفية أن سيرفر كوش سات العالمي يعد السيرفر الرسمي الأول من نوعه علي مستوي الشرق الأوسط وافريقيا، مبيناً أنه يعمل بتقنية (IPTV) التي تتيح إنشاء وتشغيل القنوات التلفزيونية كبديل للأقمار الصناعية، وعدد خصائص وسمات هذه التقنية حيث تمتاز بالجودة العالية مع قلة التكلفة الإنشائية والتشغيلية.

وقال أن هذا المشروع سيتيح للأفراد والمؤسسات إنشاء قنواتهم الخاصة وبثها من كمبيوتر شخصي وكاميرا فقط مع ميزة إمكانية مشاهدة القناة من أي مكان بالعالم دون تقيد بمناطق جغرافية محددة كما في الأقمار الصناعية.

وأشار المدير الإقليمي لسيرفر كوش سات الي أن هذا المشروع الضخم قد تم علي أيدي سودانية متخصصة ليكون إضافة للسيرفرات العالمية الموجودة مضيفاً انه صُمم بصورة تمكنه من البث المُباشر لكمية ضخمة من القنوات العربية والأجنبية بسهولة هذا غير المسلسلات والافلام، ويمكن مشاهدة كوش سات عبر أجهزة استقبال IPTV)) والشاشات الذكية بالإضافة لتطبيق الجوال الخاص به.

وفي سياق تصريحاته الصحفية أكد المدير الإقليمي لسيرفر كوش سات أن السيرفر سيتيح الفرصة لكل الراغبين للانضمام لركب قنوات IPTV الحديثة ومساعدتهم في انتشار موادهم المرئية والمسموعة وبثها سواء المواد المسجلة أو البث المباشر وكذلك الاستفادة من مجموعة الخدمات المقدمة من الشركة بما في ذلك مساعدتهم إنشاء قنواتهم من الألف للياء مع تقديم الدعم التقني والتدريب فضلا عن إمكانية تحويل البث الحي علي أي منصة كانت سواء علي الفضائيات اوعبر السوشال ميديا لتكون قناة IPTV.