روضة الحاج: وأعمقُ ما بقلبي من جراحٍ هداياهم.. وهم قلبي وروحي!!

مازالت شاعرة السودان الأولى “روضة الحاج” تتنقل بين فيافي الأمل وترفع اسم وطنها عالياً، فالحرف والكلمة المؤثرة لها سحر خاص ووقع في القلوب.

شاركت “السمراء روضة الحاج” كما تحب أن يطلق عليها، في ملتقى الترجمة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود، وفي

منتدى الشعر العربي بالطائف خلال الأيام الماضية. وكتبت روضة الحاج على صفحتها الرسمية بحسب رصد محررة “النيلين”:

بلى أُمَّاه

لم تبرأْ قروحي

ولا شُفيتْ من الأوجاعِ روحي