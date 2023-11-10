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روضة الحاج: وأعمقُ ما بقلبي من جراحٍ هداياهم.. وهم قلبي وروحي!!
مازالت شاعرة السودان الأولى “روضة الحاج” تتنقل بين فيافي الأمل وترفع اسم وطنها عالياً، فالحرف والكلمة المؤثرة لها سحر خاص ووقع في القلوب.
شاركت “السمراء روضة الحاج” كما تحب أن يطلق عليها، في ملتقى الترجمة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود، وفي
منتدى الشعر العربي بالطائف خلال الأيام الماضية. وكتبت روضة الحاج على صفحتها الرسمية بحسب رصد محررة “النيلين”:
بلى أُمَّاه
لم تبرأْ قروحي
ولا شُفيتْ من الأوجاعِ روحي
وقلبي لم يَزَلْ يا أمُّ
يعدو على السنواتِ
كالمهرِ الجَموحِ
يُصرُّ على الذي علَّمتِنيهِ
فيستعلي على الزمنِ القبيحِ
كأنَّ دروبَ هذا العمرِ تشدو
(مكانَكِ تُحمدي أو تستريحي)!
مكاني
كلُّ أرضٍ رحَّبتْ بي
وأهلي كلُّ من واسوا جروحي!
ويا أمي
ثقيلٌ حملُ روحٍ
يضيقُ بها مدى الكونِ الفسيحِ
أقد سيزولُ هذا الحزنُ يوماً
عن القلبِ
المُولَّهِ والذبيحِ؟
أميمةُ دثِّرينِي دثَّريِني
فإنَّ البردَ
عاثَ بكُلِّ سوحي
أنا وحدي تماماً
في فلاةٍ
أصيحُ(قفا)
كأنَّي (ذو القروحِ)
بقلبٍ لم يعُدْ فيهِ مكانٌ
صحيحٌ
كيف يُدعى بالصحيحِ؟
طموحي
أن أحلقَّ في الأقاصي
بعيداً
إنَّه أقصى طموحي!
فأوجعُ ما بظهري من رماحٍ
رماها
مَنْ أُفدِّيهم بروحي!!
وأقسى ما بصدري من سهامٍ
بأيدٍ
كنتُ أفديها بروحي
وأعمقُ ما بقلبي من جراحٍ
هداياهم..
وهم قلبي وروحي!!
رصد وتحرير – “النيلين”
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