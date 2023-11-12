شاهد بالصورة والفيديو.. رجل سوداني في الخمسين من عمره يقدم فاصل من الرقص الهستيري على طريقة “الهوبا” داخل منزله على أنغام (أنا عيان ما شديد) وساخرون: (نحنا فايتنك بالصبر)





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والسخرية من قبل المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع رجل سوداني في الستين من عمره وهو يرقص ويتفاعل بطريقة هستيرية على أنغام أغنية (أنا عيان ما شديد).

المقطع حظي بمتابعات ومشاركات واسعة من قبل المتابعين الذين سخروا من انفعال الرجل في الرقص, وكتب أحد النشطاء على المقطع بعد أن قام بنشره (نحنا فايتنك بالصبر).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين