شاهد بالصورة والفيديو.. الناشط السوداني “توفي” يواصل إصطياد حسناوات الوطن العربي ويظهر مع “فاتنة” جديدة أبهرت المتابعين بجمالها الملفت





واصل الناشط السوداني الشهير ونجم السوشيال ميديا المعروف “توفي” تخصصه في لفت أنظار المتابعين بمقاطع الفيديو التي يقوم بنشرها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن “توفي” كان قد حقق شهرة كبيرة بمقاطعه التي يظهر فيها مع حسناوات من مختلف الجنسيات بالوطن العربي.

https://www.facebook.com/reel/714074450584211?mibextid=kcDB8O

وحديثاً ظهر نجم السوشيال ميديا في مقطع جديد مع حسناء “فاتنة” أبهرت المتابعين بشكل عام ومتابعي “توفي” بشكل خاص بجمالها الملفت.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين