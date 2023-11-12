بيومي فؤاد مش غلطان.. مرتضى منصور يوجه رسالة قاسية لمحمد سلام





علق المستشار مرتضى منصور على أزمة الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد سلام والتي تصدرت محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشر “مرتضى” مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق “تيك توك” وعلق قائلا: “زي ما انت يا محمد سلام عملت العقد واخدت العربون في السر اعتذر في السر عشان احنا مش جايين نعمل منظر خالص”.

واستكمل: “وأنت كده أحرجت أي حد هيشتغل، طب لو هيعمل مسرحية في مصر وهيضحك ولا هي القصة الرياض، طب لو هيشتغل في تونس، طب هيروح مهرجان جرش يبقي خاين وعشان كده زميلك بيومي فؤاد اللي أنا معرفوش شوف مكتوب عنه ايه الخاين العميل وكأنه هو اللي بيضرب أطفالنا بسببك أنت وأنت اللي عملت كده في زملائك”.

مصراوي