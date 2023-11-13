شاهد بالفيديو.. خلال حفل خاص .. الحسناء السودانية “لوشي” تشعل مواقع التواصل بفاصل من الرقص المثير على أنغام (سمسم القضارف)





نشرت المذيعة والإعلامية والمودل ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آلاء المبارك مقطع فيديو عبر إستوري حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت النجمة الشهيرة باسم “لوشي”, وهي تتفاعل في الرقص خلال حفل خاص أحياه الفنان عمر الأمين.

https://www.facebook.com/reel/290926163903068?mibextid=kcDB8O

مذيعة قناة الهلال السابقة وسودانية 24 تمايلت في الرقص مع صديقاتها الحاضرات الحفل وذلك على أنغام أغنية (سمسم القضارف).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين