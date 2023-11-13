الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في غزة





أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، مقتل جنديين وإصابة آخر خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

والسبت، كشف الجيش الإسرائيلي الحصيلة الإجمالية لقتلاه في الحرب التي أطلقها على قطاع غزة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي.

وارتفع عدد القتلى الإسرائيليين منذ التوغل البري في القطاع إلى 45 قتيلا، بينما يرتفع الإجمالي منذ 7 أكتوبر إلى 362 قتيلا.

تدمير 164 آلية عسكرية إسرائيلية

وبينما لم تعلن إسرائيل عن خسائرها في المعدات العسكرية خلال التوغل في قطاع غزة، قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، في تسجيل صوتي: “وثقنا حتى الآن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية تدميرا كليا أو جزئيا”.

وأضاف أن مقاتلي الحركة “دمروا أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة”.

وبذلك يرتفع عدد الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تم تدميرها منذ بداية الاجتياح البري لغزة إلى 164 آلية، تم تدميرها كليا أو جزئيا.

وأدى القصف الإسرائيلي العنيف إلى سقوط أكثر من 11 ألف قتيل، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر على غزة ارتفع إلى أكثر من 11 ألف شخص، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة.

وأوضحت أن إجمالي القتلى يزيد على 11100 قتيل، بينهم أكثر من 4506 أطفال وقرابة 3027 امرأة و668 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألفا آخرين.

سكاي نيوز