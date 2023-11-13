رئيس مجلس السيادة يجري إتصالاً هاتفياً مع أسرة الراحل الموسيقار الفنان محمد الأمين

أجرى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إتصالاً هاتفياً اليوم مع أسرة الفنان الراحل الموسيقار محمد الامين بمقر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

قدم خلاله خالص التعازي لأسرة الفنان، معبراً عن فقده الجلل والعظيم ومواساته للأسرة، سائلاً الله العلَّـي القدير أن يتغمَّـده بواسع رحمته وأن يشمله بفيض مغفرته وأن يلهم آله وذويه وجموع الشعب السوداني وكل محبيه داخل وخارج السودان الصبر الجميل وحسن العزاء .

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