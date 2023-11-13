الإرصاد السودانية تدعو مستخدمي هذه الطرق للقيادة بحذر..!





توقعت هيئة الارصاد الجوية السودانية في نشرتها ليوم الاثنين ان توالي درجات الحرارة الكبرى ارتفاعها في جميع انحاء البلاد، كما تتوقع ان يطرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة الصغرى في الشمال وشمال الاواسط.

وقالت وحدة الانذار المبكر بالارصاد انه يتوقع ان تتاثر اجزاء من شمال، اواسط وغرب البلاد، بنشاط الرياح المثيرة للغبار والاتربة التي تؤدي الى تدني مستوى الرؤية الافقية، وذلك لتأثر البلاد بمرور جبهة هوائية باردة، يصحبها انخفاض في درجات الحرارة.

ودعت مستخدمي طرق المرور بهذه المناطق القيادة بحذر، كما دعت قاطني المناطق المكشوفة اتخاذ التدابير اللازمة.

كما تنبأت الارصاد بهطول امطار خفيفة في كل من : ساحل ولاية البحر الاحمر، شرق، واقصى جنوب وغرب دارفور.

فيما سجلت اعلى درجة حرارة بالبلاد ليوم امس (43،5) درجة في مدينة كريمة وادناها (20،5) درجة في مدينة رشاد.