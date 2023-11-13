بالصور من ود مدني .. فنانون يعزون فقيد الفن (محمد الأمين) ويعددون مآثره الفنية والإنسانية





قام وفد من إتحاد الفنانيين بولاية الجزيرة برئاسة الأستاذ عباس جزيرة والأستاذ طارق عبد الله الريح نائب الرئيس وعدد من الأعضاء صباح اليوم بتقديم واجب العزاء في فقيد البلاد الموسيقار القامة الأستاذ محمد الأمين حمد النيل.

وأعلن رئيس الإتحاد في تصريح لـ(سونا) عن فتح دار الإتحاد مساء اليوم لتلقي العزاء في فقيد الوطن .

وفي إستطلاع لـ(سونا) عبر عددا من الموسيقيين عن بالغ حزنهم لرحيل الأستاذ الموسيقار محمد الأمين حيث أكد الدكتور علاء الدين محمد عبد العاطي الاستاذ بجامعة السودان كلية الموسيقي والدراما أن الفقيد قدم مدرسة فنية ولحنية متفردة إستوعبت كل الإيقاعات السودانية وأسس لمدرسة فنية متميزة ستظل عالقة في الوجدان السوداني ..

من جانيه أضاف الموسيقار بهاء الدين هاشم عبد السلام أن الفقيد كرس وقته وجهده لتطوير الفن السوداني، فيما لفت الأستاذ التيجاني دفع الله للنقلة النوعيه التي أحدثها الفقيد في الأغنية السودانية وإبتكار قوالب لحنية وتوزيعات موسيقية ستظل خالدة ..

وفي ذات المنحى وصف الأستاذ الطاهر بخيت الطاهر الفقد بالجلل والمصاب بالكبير بفقدان ركن من أركان الاغنية السودانية، فيما كشف الأستاذ صابر سعيد محمد سعيد عن إرتباط الفقيد وحبه لمدينة مدني وتأثره عندما يغني (مالو اعياه النضال) والبكاء عن ترديد إسم مدني ..

فيما أشار الفنان محمد عبد الله حمامة للخامة الصوتية والألحان والأداء المتميز للفقيد داعياً له بالرحمة والمغفرة، بينما عدد الأستاذ فتحي عبد الجبار (عازف جيتار) الجوانب الإنسانية للفقيد وتميزه في وضع قوالب لحنية يصعب تكرارها والإلتزام الصارم بالوقت، مؤكداً أن البلاد فقدت ركيزة من ركائز الفن ..

من جانبه أشار عازف الأورغن سعد الطيب لإسهامات الفقيد في الجوانب الإنسانية والتعليم والصحة وإهتمامه بقضايا الوطن ودعوته للوحدة والمحبه والسلام .

ووصف الأستاذ آدم عمر عازف الإيقاع الفقد بالمصيبة التي أصابت الشعب بفقدان فنان إنسان وحد الوجدان السوداني عاش مرحبا للسودان .

فيما أضاف الأستاذ أسامة بكلو أن الفقيد سعي لتوحيد أهل الفن في قبيلة واحدة وعشق الفن وأخلص له وقدم عصارة جهده ووضع ألحان يصعب تكرارها ، بينما لفت الأستاذ منتصر سليمان عازف الباص جيتار لتفرد الفقيد في وضع قوالب لحنية نادرة وساهم في تطوير الغناء السوداني ورسخ لمدرسة لحنية تدرس مناهج للأجيال القادمة ..

وناشد الاستاذ صلاح حسن طاشين بحفظ وتوثيق أعمال الفقيد باعتبارها ثروة قومية للشعب السوداني، كما ابان الاستاذ أحمد محمد حامد جبريل لدور الفقيد في مد المكتبة السودانية بأعظم الألحان والاغاني العاطفية والوطنية مؤكداً الحرص والدقة والتجويد الذي تمييز به الفقيد بإعتباره مدرسة من مدارس الغناء السوداني .