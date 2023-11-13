وزارة الثقافة والإعلام تنعي الموسيقار محمد الامين





ينعى وزير الثقافة والإعلام والعاملون بالوزارة ووحداتها المختلفة عند الله تعالى المغفور له بإذن الله الموسيقار محمد الأمين حمد النيل الذي توفي مساء الأحد بالولايات المتحدة الأمريكية.

حيث تنعي وزارة الإعلام الموسيقار/ محمد الأمين، إنما تنعي للشعب السوداني رمزا من رموز الفن والثقافة.

سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بفيض مغفرته وأن يجعل الفردوس الاعلى متقلبه ومثواه وأن يلهم آله وذويه وجموع الشعب السوداني وكل محبيه داخل وخارج السودان الصبر الجميل وحسن العزاء.