شاهد بالصورة والفيديو.. كواليس حفل زفاف الفنان محمد عادل (الجانتو) من إبنة نائب رئيس حزب الامة مريم الصادق المهدي (تهتدون) بالقاهرة





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو من حفل زفاف الفنان السوداني الشاب محمد عادل الملقب بــ(الجانتو).

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد جرت مراسم حفل زفاف الفنان الشاب محمد عادل بمسجد السيدة نفيسة بقلب القاهرة.

العروس هي كريمة نائب رئيس حزب الامة مريم الصادق المهدي، العروس سراء اسماها جدها المهدي (سراء) وهو مشتق من اسم جدتها سارة واختار لها والداها اضافة (تهتدون)، واصبح لها اسم مركب.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد تمت مراسم الزواج وسط حضور كبير من السياسيين من حزب الامة وقوى الحرية التغيير واسلاميين ودبلوماسيين وصحفيين ورموز المجتمع.

حفل الزواج الذي تم بإحدى قاعات الأفراح بالغناء شارك فيه عدد من زملاء المطرب الشاب على رأسهم الفنان عثمان بشة والفنان إيلاف عبد العزيز.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين