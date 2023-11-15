شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تبهر المتابعين بفاصل من الرقص المثير خلال حفل خاص وساخرون: (الله يستر عليك يا جدية من نظرات النسوان الواقفات جنبك ديل)





أبهرت حسناء سودانية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع التداول والانتشار على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الحسناء وهي تقدم فواصل من الرقص المثير خلال حفل خاص.

https://www.facebook.com/reel/295199703343601?mibextid=kcDB8O

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته المقطع تغزل في الحسناء وفي رقصاتها التي قدمتها, وكتب ساخر في تعليق له: (الله يستر عليك يا جدية من نظرات النسوان الواقفات جنبك ديل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين