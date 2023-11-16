حصان يجبر طائرة على العودة إلى مطار جون كنيدي في نيويورك





أجبر حصان طائرة على العودة إلى مطار جون كنيدي في نيويورك بعد إقلاعها

واضطرت طائرة شحن كانت متجهة من مطار جون إف كينيدي في نيويورك إلى بلجيكا للعودة إلى المطار الأمريكي بعد فرار حصان من مربطه وتجوله حراً، وفقاً لرسالة صوتية من برج التحكم في المرور الجوي.

وكانت الطائرة بوينغ 747، التي تشغّلها «إير أتلانتا إيسلانديك»، قد بدأت رحلتها للتو عبر الأطلسي يوم 9 نوفمبر، عندما هاتف الطيار برج التحكم في بوسطن، وقال إن حصاناً على متن الطائرة فرَّ من مربطه.

وقال: «لا مشكلة لدينا بالنسبة إلى الطيران، لكننا نحتاج للعودة إلى نيويورك»، وفقاً لرسالة صوتية.

وأضاف الطيار: «لا يمكننا إعادة الحصان لمربطه وتأمينه».

وردَّ برج التحكم، قائلاً: «عُلم، يمكنكم العودة إلى كينيدي من خلال ناقلات الرادار».

وأوضح الطيار أنه بسبب وزن الطائرة، اضطر إلى التخلص من 20 طناً من الوقود قبل العودة إلى نيويورك.

وأبلغ برج التحكم بذلك، وأبلغ الطيارين المجاورين بشأن «إفراغ وقود جارٍ على بعد نحو 10 أميال من مارثاز فينيارد».

وطلب الطيار أيضاً طبيباً بيطرياً للكشف على الحصان عند الهبوط.

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