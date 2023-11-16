بايدن يرفض «احتلال إسرائيل لغزة» ويكشف شرط توقف الحرب





أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، للإسرائيليين أن «سيكون من الخطأ احتلال غزة»، مشددا على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع.

وقال بايدن، في تصريحات صحفية: “لا أعرف إلى متى سيستمر الصراع في غزة، لكن العملية الإسرائيلية ستتوقف عندما لا تعود حماس قادرة على القيام بأشياء مروعة للإسرائيليين”.

وتابع: “أوضحت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأنه سيكون من الخطأ احتلال غزة”.

وأشار إلى أنه “يبذل كل ما في وسعه لتحرير الرهائن لدى حركة حماس في غزة، لكن هذا لا يعني إرسال الجيش الأمريكي”.

وأبدى الرئيس الأمريكي، بحسب تصريحاته، “تفاؤلاً معتدلاً” بإمكان توصّل إسرائيل وحماس لاتفاق حول إطلاق سراح رهائن.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن “حماس ارتكبت جرائم حرب بإقامة مقر عسكري في مستشفى”، مضيفا: “لن أكشف عن المعلومات الاستخباراتية بشأن استخدام حماس لمستشفيات غزة”.

وبين بايدن أن “إسرائيل ملزمة بتوخي أكبر قدر ممكن من الحذر في ملاحقة الأهداف بغزة”.

وتابع: “طلبنا من إسرائيل أن تكون حذرة للغاية في عمليتها العسكرية بمستشفى الشفاء بغزة”.

العين الاخبارية