بالصور.. وصول إليسا ووائل كفوري للسعودية استعدادا لحفل موسم الرياض





وصل، اليوم، إليسا ووائل كفورى إلي السعودية استعدادا لحفلهما المنتظر ضمن فعاليات موسم الرياض والمفترض إقامته مساء غدا السبت.

وكان في استقبال الثنائي في مطار الرياض وفد من الشركة المنظمة الذين قدموا لهما الورود واصطحبوهما إلي فندق الإقامة.

ومن المفترض أن يقام الحفل على مسرح محمد عبده أرينا، وسط حضور الآلاف من جمهور الثنائى هناك.

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن طرح تذاكر حفل إليسا ووائل كفوري، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتنقسم التذاكر إلى الفئات السعرية التالية:

1438 ريال سعودي

1035 ريال سعودي

862 ريال سعودي

575 ريال سعودي

403 ريال سعودي

وأعلنت المطربة اللبنانية إليسا تأجيل طرح ألبومها الجديد الذي كانت تعمل على تسجيله منذ فترة طويلة وذلك بسبب الأوضاع الراهنة فى غزة.

صدى البلد