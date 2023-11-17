ثقافة وفنون
بالصور.. وصول إليسا ووائل كفوري للسعودية استعدادا لحفل موسم الرياض
وصل، اليوم، إليسا ووائل كفورى إلي السعودية استعدادا لحفلهما المنتظر ضمن فعاليات موسم الرياض والمفترض إقامته مساء غدا السبت.
وكان في استقبال الثنائي في مطار الرياض وفد من الشركة المنظمة الذين قدموا لهما الورود واصطحبوهما إلي فندق الإقامة.
ومن المفترض أن يقام الحفل على مسرح محمد عبده أرينا، وسط حضور الآلاف من جمهور الثنائى هناك.
وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن طرح تذاكر حفل إليسا ووائل كفوري، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتنقسم التذاكر إلى الفئات السعرية التالية:
- 1438 ريال سعودي
- 1035 ريال سعودي
- 862 ريال سعودي
- 575 ريال سعودي
- 403 ريال سعودي
وأعلنت المطربة اللبنانية إليسا تأجيل طرح ألبومها الجديد الذي كانت تعمل على تسجيله منذ فترة طويلة وذلك بسبب الأوضاع الراهنة فى غزة.
صدى البلد
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