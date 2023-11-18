فنان شهير تنمر على أحمد حلمي في طفولته





موقف صادم تعرض له الفنان المصري أحمد حلمي في صغره، حينما تنمر عليه فنان شهير بسبب مظهره، ما تسبب في حرج كبير للفتى في ذلك الوقت.

أحمد حلمي حل ضيفا على الإعلامي محمود سعد، وتحدث عن تعرضه للتنمر في صغره، حيث كان وقتها في المرحلة الإعدادية، وكان معتادا على النوم بعد ثني أذنه تحت رأسه.

الأمر الذي تسبب في تغير حجم الأذن وباتت هناك واحدة أكبر من الأخرى، الأمر الذي كان لافتا، وجعله يقع ضحية للتنمر على يد فنان شهير.

حيث توجه حلمي إلى حفل زفاف ابنة خالته، الذي أقيم على مركب، وحضره فنان شهير لم يذكر اسمه، ولكن أكد على أن الجميع يحبه، لذلك ذهب هو وأصدقاؤه من أجل رؤيته، وظلوا يضحكون ببراءة الأطفال أمامه.

لكنه فوجئ أن ذلك الفنان نظر إليه وخاطب صديقه قائلا “الحق ميكي ماوس”، في سخرية من حجم أذنه المختلف والكبير، وهو ما أثر على أحمد حلمي للغاية.

حيث شدد على كونه شعر بالحزن، ولم ينس مطلقا هذه القصة، ورغم مقابلته لهذا الفنان فيما بعد، إلا أنه لم يذكره بما حدث بينهما قبل سنوات.

وكشف حلمي أنه تعلم من هذه القصة كثيرا، واعتاد على أن يقابل الجميع بالحب، حتى يترك ذكرى طيبة لديهم، وكي لا يتعرضوا إلى ما تعرض إليه.

العربية نت