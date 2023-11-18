صندوق النقد يدرس زيادة برنامجه لمصر





نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن حرب غزة، كشف صندوق النقد الدولي، عن أنه “يدرس بجدية” زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ ثلاثة مليارات دولار.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في تصريحات لـ«رويترز»، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي إن الصراع “يدمر” سكان غزة واقتصادها وله “آثار خطيرة” على اقتصاد الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه يشكل -أيضا- صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.

وكانت وكالة فيتش خفضت الأسبوع الماضي، التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية، من بينها أكبر بنك خاص في البلاد، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وعلى استقرار الاقتصاد الكلي ووضع الدين الحكومي المرتفع بالفعل.

والبنوك التي خفضت فيتش تصنيفها إلى “B-” هي: البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وهي بنوك حكومية، وكذلك البنك التجاري الدولي الخاص.

وخفضت فيتش في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري -أيضا- التصنيف الائتماني لمصر. وبالمثل، خفضت وكالتا موديز وستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لمصر وللبنوك الأربعة إلى منطقة عالية المخاطر الشهر الماضي.

العين الاخبارية