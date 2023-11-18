شاهد بالصور.. عقب تسجيله هدف السودان في مرمى توغو.. المحترف السوداني بانجلترا محمد عيسى يقبل شعار السودان واللاعب السابق فييرا يتغزل فيه: (بيك نفتخر ولدنا وفيك ملامحنا)





عبر اللاعب السوداني محمد عيسى عن سعادته الكبيرة بتسجيله أول هدف له مع منتخب بلاده في مشاركته وتمثيله الأول لصقور الجديان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نجح عيسى المحترف بأحد الأندية الانجليزية في تسجيل هدف السودان الوحيد في مباراته أمام توغو والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل.

وعبر محمد عيسى عن سعادته بتقبيل قميص الوطن في لقطة وصفها اللاعب الدولي السابق علاء الدين يوسف بلقطة المباراة.

وبحسب رصد محرر موقع النيلين فقد كتب لاعب المريخ والهلال السابق علاء الدين يوسف الملقب بفييرا على حسابه الرسمي عبر فيسبوك: (لقطة المباراة.. بيك نفتخر ولدنا وفيك ملامحنا والقادم اجمل معاك انشاءالله).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين