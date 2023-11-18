شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة ندى القلعة تفاجئ الجميع وتظهر بــ”الكادمول” وترد على “الدعامة” (قسماً بالله ألبس كفني ولا ألبس حاجة بتخصكم)





فاجأت المطربة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان القلعة, جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورها في بث مباشر “لايف”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت المطربة الملقبة بسيدة الغناء السوداني السوداني وهي ترتدي “الكادمول” الذي اشتهر بإرتدائه أفراد الدعم السريع.

https://www.facebook.com/reel/870287927759046

وأوضحت القلعة خلال حديثها أن “الكادمول” يعتبر تراث في دارفور ولا علاقة له بالدعم السريع, وهاجمت المطربة أفراد الدعم السريع قائلة: (يا جنجويد الكادمول دا ما حقكم..دا تراث السودان).

وتابعت الفنانة الشهيرة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (عشان ما تفرحوا..قسماً بالله ألبس كفني ولا البس الكادمول لو هو حقكم وبخصكم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين