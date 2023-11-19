بالصور.. زوجة رئيس أمريكا السابق تدخل دار المسنين للأبد برفقة زوجها





في سابقة فريدة من نوعها، دخلت السيدة الأمريكية الأولى السابقة روزالين كارتر، زوجة الرئيس السابق جيمي كارتر، دار رعاية المسنين في المنزل عن عمر يناهز 96 عاما.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، ذكر هذا الأمر مركز كارتر، وقالت المنظمة في بيان طلبت فيه الخصوصية: “إنها والرئيس كارتر يقضيان الوقت مع بعضهما ومع أسرتيهما”.

تم تشخيص إصابة السيدة كارتر بالخرف في مايو، ويتواجد زوجها البالغ من العمر 99 عامًا في دار رعاية المسنين منذ فبراير، واحتفل الزوجان الأطول زواجًا بالذكرى السابعة والسبعين لزواجهما في يوليو.

خدم الرئيس كارتر لفترة ولاية واحدة من 1977 إلى 1981، ومنذ مغادرته البيت الأبيض، ظل هو وزوجته نشيطين، حيث قاما بالأعمال الإنسانية من خلال مركز كارتر.

ويعيشان معًا في نفس المنزل المكون من طابق واحد في بلينز، جورجيا، وهي البلدة الصغيرة التي ولدا وتزوجا فيها وعاشا فيها قبل أن يبدأ كارتر حياته السياسية.

جاء آخر ظهور علني لهما في سبتمبر عندما أسعد الزوجان معجبيهما في مسقط رأسهما بركوب سيارة خلال مهرجان Plains Peanut Festival، في إشارة إلى ماضيهما كمزارعي الفول السوداني.

اكتسبت جهود التوعية الصحية العامة والقضاء على الأمراض التي تبذلها عائلة كارتر أهمية كبيرة وسط التحديات الصحية التي تواجهها، وكانت السيدة كارتر مدافعة كبيرة عن علاج الصحة العقلية وتقديم الرعاية، مع التركيز على الحد من وصمة العار ضد الأمراض العقلية.

بصفتها السيدة الأولى، كانت الرئيس الفخري للجنة الرئيس للصحة العقلية وساعدت في إقرار مشروع قانون لزيادة الإنفاق على خدمات الصحة العقلية للمجتمعات المحرومة.

وبعد ترك منصبها، أسست معهد روزالين كارتر لمقدمي الرعاية، الذي يقدم الدعم والبحث والتمويل للأميركيين الذين يعتنون بعائلاتهم وأحبائهم المسنين.

وفي أغسطس، كشف مركز كارتر أن السيدة كارتر أقامت احتفالًا هادئًا بعيد ميلادها السادس والتسعين في المنزل مع زوجها وأفراد الأسرة الآخرين، وقالت المنظمة إنها أكلت الكعك والآيس كريم بزبدة الفول السوداني، وأطلقت الفراشات في الحديقة.

صدى البلد