من أمريكا الوسطى.. بالصور تعرف على الفائزة بلقب ملكة جمال الكون لعام 2023





أقيم مساء أمس السبت مسابقة ملكة الجمال السنوية في عاصمة السلفادور سان سلفادور وحصلت شينيس بالاسيوس (من نيكاراغوا بأمريكا الوسطى) على لقب ملكة جمال الكون لعام 2023. فيما حصلت أنطونيا بورسليد (من تايلاند) على المركز الثاني.

واحتلت ملكة جمال كولومبيا، كاميلا أفيلا، وملكة جمال بورتوريكو، كارلا جيلفو، المراكز الخمسة الأولى، في حين توجت عضوة أخرى من العشرة الأوائل، وهي الإسبانية أثينا بيريز، بلقب ملكة جمال الأخلاق في المسابقة.

واستقبلت مسابقة ملكة الجمال السنوية هذا العام متسابقات من 84 دولة حول العالم للحصول على لقب ملكة جمال الكون. وتكونت لجنة تحكيم المسابقة هذا العام من عارضة الأزياء حليمة عدن، ومؤثرة TikTokأفاني جريج، ونجمة “Queer Eye” كارسون كريسلي، واثنين من الفائزين السابقين بملكة جمال الكون، إيريس ميتينير (ملكة جمال الكون عام 2016) وجانيل كوميج (ملكة جمال الكون عام 1977).

شينيس بالاسيوس هي عارضة أزياء وملكة جمال نيكاراغوا بأمريكا الوسطى وهي أول من يحصل على لقب ملكة جمال الكون من هذه الدولة.

ووفقًا لما ذكره موقع ” insider “، تبلغ بالاسيوس من العمر 23 عام وحصلت على الدرجة العلمية في الاتصال الجماهيري من جامعة أمريكا اللاتينية. كما أنها تهوى إنتاج وتحرير محتوى الفيديو وتعتبر من المناصرات للمرأة وخاصة اللاتي تعاني من مشاكل الصحة العقلية حث بدأت مشروع باسم “افهم عقلك”.

صدى البلد